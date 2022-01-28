6 صواريخ تستهدف مطار بغداد الدولي

تعرض مطار بغداد الدولي في وقت مبكر من صباح اليوم لقصف بما لا يقل عن 6 صواريخ، استهدفت الجناح العسكري في قاعدة فيكتوريا الأمريكية في المطار، بحسب ما ذكرت مصادر أمنية عراقية.

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر أمني عراقي أن "الصواريخ سقطت في الجناح المدني بالمطار بغداد، وأدت إلى تضرر هيكل إحدى الطائرات المدنية.

وتداولت حسابات عراقية على "تويتر" صوراً قيل إنها لآثار القصف الصاروخي الذي تعرض له مطار بغداد الدولي، بما في ذلك إصابة إحدى الطائرات بأضرار نتيجة اختراق أحد الصواريخ لهيكلها.

كما أظهرت الصور منصة صغيرة للمدفعية الصاروخية وست قذائف إلى جانبها.

وفي وقت لاحق، أفيد يتعرض مطار العاصمة العراقية لثلاثة صواريخ، حيث تبين بعد الوصول إلى منصة الإطلاق أن ثلاثة صواريخ أخرى لم تنطلق، وقام خبراء الهندسة العسكرية في القوات الأمنية العراقية بتفكيكها.

كما ذكرت آخر المعلومات الوارد أن القذائف الصاروخية انطلقت من قضاء أبو غريب الواقع شمال بغداد.