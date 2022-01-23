بعد روسيا .. رئيسي يتحدث إلى أردوغان ويستعد لـ «اتفاقية شاملة» مع الصين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده أعدت قائمة للتعاون الاقتصادي بشتى المجالات، مع إيران، معرباً عن رغبته في زيارة طهران قريباً.

وقال أردوغان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، إن «تركيا تعتبر إيران الدولة الجديرة بالثقة في توفير الطاقة لها، وعليه تسعى لرفع مستوى التعاون بين البلدين».

وتطرق إلى القمة الأخيرة بين الرئيسين الإيراني والروسي في موسكو، متطلعاً لتحقيق نتائج ومنجزات هذه الزيارة في مختلف المجالات قريباً.

وأكد الرئيس التركي استعداد أنقرة لمواكبة جهود طهران الهادفة إلى استقرار المنطقة.

بدوره، كشف الرئيس الإيراني، أن بلاده تبحث عن علاقات وتعاون مستديم وشامل مع تركيا.

وجدد رئيسي، دعم طهران للاستقرار والسلام في المنطقة، متحدثاً عن وجود فرص متاحة لتوسيع العلاقات الإيرانية التركية، في الصعيدين الثنائي والإقليمي، معرباً عن ترحيب بلاده بالخطط الهادفة لبناء تعاون استراتيجي مع تركيا.

وخلال الأسبوع الماضي، زار الرئيس الإيراني موسكو، وذلك تلبية لدعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

واعتبر زيارته أنها نقطة تحول في علاقات طهران وموسكو، نظراً إلى حجم العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين في مختلف المجالات.

وسائل إعلام إيرانية كشفت مؤخراً، عن نية رئيسي القيام بزيارة إلى الصين، حيث من المتوقع أن يتم الاتفاق على استراتيجية للتعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين.