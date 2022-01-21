بعد هجوم أبو ظبي.. الإمارات ستزيد تعاونها مع إسرائيل

كشف السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، أن بلاده تعتزم توطيد التعاون الأمني الاستخباراتي مع الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الإسرائيلي إثر الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له أبوظبي.

"العتيبة"، وفي كلمة ألقاها خلال فعالية للمعهد اليهودي لأبحاث الأمن القومي الأمريكي، قال إن «كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل أصدرتا بياني دعم قويين للإمارات على خلفية الهجوم، معربا عن شكره لكلا الطرفين».

وتابع أنه «بالطبع سيكون هناك توطيد للتعاون في المجالين الأمني والاستخباراتي والدفاعي»، مشيرا إلى أن أحداث الاثنين أكدت أن هذا الأمر أولوية لبلاده.

والهجوم الذي وقع يوم الاثنين الماضي، استهدف مستودع وقود تابع لشركة "بترول أبوظبي" الوطنية خارج وسط العاصمة الإماراتية، وكذلك منطقة من مطار أبوظبي الدولي لا تزال قيد الإنشاء.