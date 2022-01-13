لافروف: العقوبات الأمريكية عبثية وسنرد عليها

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: أن بلاده سترد على العقوبات الأمريكية الجديدة بناء على الوضع المحدد الذي سينشأ بسبب تصرفات واشنطن وحلفائها الغربيين.

ووصف لافروف في حديث تلفزيوني اليوم التهديدات بفرض عقوبات من قبل واشنطن بأنها متعجرفة للغاية وعبثية مبيناً أن هذا النوع من القرارات السخيفة التي اتخذها الكونغرس الأمريكي حصرها أكثر من مرة.

وأكد لافروف أن موسكو سترد على العقوبات الأمريكية الجديدة وتتخذ قرارها بناء على الموقف المحدد باعتباره نتيجة لأفعال معينة من جانب الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين.

وكان أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي اقترحوا فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين الحكوميين الروس في حال حدوث تصعيد للوضع حول أوكرانيا.