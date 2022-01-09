09-01-2022
بسبب كازاخستان وليبيا.. أسعار النفط تنخفض
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هبطت أسعار النفط عند التسوية الجمعة، حيث تأثر السوق بمخاوف حول الإمدادات بفعل اضطرابات كازاخستان وانقطاعات الإنتاج في ليبيا بجانب صدور تقرير التوظيف الأمريكي الذي جاء دون التوقعات وتأثيره المحتمل على سياسة المجلس الاحتياطي الفدرالي.
وانخفضت العقود الآجلة لمزيج برنت 24 سنتاً توازي 0.3% لتبلغ عند التسوية 81.75 دولار للبرميل.
وهبطت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 56 سنتاً توازي 0.7% لتبلغ عند التسوية 78.90 دولار للبرميل.
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