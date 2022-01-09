بسبب كازاخستان وليبيا.. أسعار النفط تنخفض

09-01-2022

بسبب كازاخستان وليبيا.. أسعار النفط تنخفض

نفط

هبطت أسعار النفط عند التسوية الجمعة، حيث تأثر السوق بمخاوف حول الإمدادات بفعل اضطرابات كازاخستان وانقطاعات الإنتاج في ليبيا بجانب صدور تقرير التوظيف الأمريكي الذي جاء دون التوقعات وتأثيره المحتمل على سياسة المجلس الاحتياطي الفدرالي.

وانخفضت العقود الآجلة لمزيج برنت 24 سنتاً توازي 0.3% لتبلغ عند التسوية 81.75 دولار للبرميل.

وهبطت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 56 سنتاً توازي 0.7% لتبلغ عند التسوية 78.90 دولار للبرميل.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...