وفد إيراني إلى سورية لبحث التعاون في مجال النفط

أكد مساعد وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية والتجارية إيفاد وفد إلى سورية مؤخراً، بهدف دراسة آفاق جديدة للتعاون المشترك وإعداد تقرير بهذا الشأن.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عن أحمد أسد زاده القول، في تصريح اليوم الأحد، إن لدى “الوزارة برنامج للتعاون المشترك مع سورية ودول محور المقاومة”.

وأعلن في الوقت نفسه الاستعداد للتعاون الكامل مع دول المنطقة والدول العربية المطلة على الخليج “التي أظهر بعضها مقاربة بناءة وإيجابية مؤخراً”.

واستطرد بالقول إن العديد من هذه الدول تحتاج إلى الغاز الطبيعي التي تمتلك إيران احتياطات جيدة منه بالخليج، لافتاً إلى أنه “بالإمكان عبر التعاون البناء التوصل إلى تنفيذ مشاريع جيدة على قاعدة الكل رابح”.

وبشأن تصدير الغاز الإيراني إلى العراق، بيّن مساعد الوزير أن ثمة برنامجاً يجري للتفاوض وتمديد عقد توريد الغاز للعراق، الذي عليه أن يسعى لتسديد المدفوعات في موعد استحقاقها.



المصدر: وكالة فارس