وزارة الزراعة: البطاطا في سورية أرخص من دول الجوار

أكد مصدر في وزارة الزراعة أن سعر البطاطا في سوريا يعد الأرخص من دول الجوار، ولكن المشكلة الكبرى في السعر هي بين سوق الجملة والمفرق.

فبحسب المصدر، يسجل سعر الكيلو في سوق الهال بين 1200 – 1500 ليرة، ويطرح بالأسواق بسعر يتراوح بين 1600 لـ 3000 ليرة للكيلو الواحد، مشيراً إلى أن القوة الشرائية للمواطنين ضعيفة مقارنةً بالأسعار، مضيفاً “موضوع البطاطا حساس جداً، الاستهلاك قليل والعرض أكبر من الطلب”.

وأوضح أنه بحال الرغبة بالاستيراد، فأرخص سعر هو في مصر بـ1800 ليرة للكيلو الواحد، أما في لبنان والأردن سعرها أعلى.

وحول كلفة الإنتاج في سوريا، فيكلف حتى إيصاله إلى سوق الهال نحو 1200 ليرة، علماً أن التصدير حالياً متوقف حتى الشهر الرابع.

وبين المصدر أنه منذ أيام قليلة بدأت زراعة العروة الربيعية، وبعد 100 يوم سيكون هناك موسم جديد.

اثر برس