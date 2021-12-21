قدرات طائرة F 35 القتالية

يبلغ مدى الطائرة F 35 القتالية 1350 ميلاً باستخدام خزاناتها الداخلية، وتستطيع حمل تسعة آلاف باوند من الأسلحة والارتفاع لخمسين ألف قدم، وتحلق بسرعة 1.6 ماخ (1200 ميل في الساعة).

تحمل الطائرة مدفعاً رشاشاً من طراز GAU-22 عيار 25 مليمتراً، وصاروخين من طراز AIM-120C جو – جو لمحاربة الطائرات المعادية وقنبلتين موجهتين من طراز GBU-31 يبلغ وزن كل واحدة منهما نحو 2000 باوند (نحو900 كيلو غرام).

توفر الطائرة "التي صنعتها شركة لوكهيد مارتن الأمريكية" قدرة استطلاع وجمع معلومات للطيار بزاوية 360 درجة، كما يمكنها مقاتلة عدة أهداف في وقت واحد، وقصف عدة مواقع في وقت واحد أيضاً، ومن مسافة بعيدة.

وتمتلك القوات المسلحة الأمريكية نحو 700 طائرة F-35، التي لا تبيعها سوى لحلفائها، مثل بريطانيا، إيطاليا، هولندا، أستراليا، النرويج، الدنمارك، "إسرائيل"، اليابان، كوريا الجنوبية، بلجيكا، بولندا، وسنغافورة.