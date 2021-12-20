المشروب الأمثل لخسارة الوزن

الديتوكس، هي مشروبات طبيعية تعتمد بشكل رئيسي على وجود المياه والخضراوات أو الفواكه.



ويعتبر الديتوكس مفيد جداً لصحة الجسم لما يقدمه من فوائد كبيرة. وبخاصة أنه يساعد على خسارة الوزن وتنقية الجسم من السموم والفضلات العالقة. وقلة السعرات فيه هي العامل الفعلي الذي يؤدي لخسارة الوزن الزائد.

ويقدم لكم طريقة عمل ماء الديتوكس السهلة جداً، حيث أن هناك طرق مختلفة. تستطيع من خلالها عمل ماء الديتوكس المفيد، الذي تستطيع شربه على مدار اليوم مع الماء العادي أو كبديل عنه.



الأمر يحتاج إلى وعاء كبير يحتوي على لتر أو لتر ونصف من الماء.

ثم أضف إليه ما تحب من الفواكه والخضروات المفيدة بكمية قليلة لمنحه لمنحه نكهة لذيذة. ولزيادة كمية المواد الغذائية في الماء، خاصة: الليمون، النعناع، الزنجبيل و الخيار.