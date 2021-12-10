لصوص تركيا ينقبون في 60 موقعا أثريا بمنطقة عفرين

تواصل فصائل المعارضة المسلحة التابعة لتركيا نبش المواقع الأثرية في منطقة عفرين بريف حلب، بحثاً عن الكنوز الدفينة واللقى الأثرية.

وذكرت شبكات أخبار مختصة بنقل أخبار منطقة عفرين وريفها، بأن فصيل "لواء المنتصر" الموالي لتركيا يستمر بالتنقيب عن الآثار في قرية "عمرا" بناحية راجو، وأشارت إلى أنهم يبحثون عن الكنوز بهدف الإتجار بها وتهريبيها لخارج البلاد.

وكشفت المصادر أن الفصيل يلجأ إلى أجهزة كشف الذهب وجرافات جلبت من تركيا للقيام بهذه الأعمال، في المواقع المختارة بمحيط القرية وباتجاه قرية "كمرش"، ولفتت إلى أن عمليات التنقيب تسببت بأضرار كبيرة وتخريب في الطبقات الأثرية.

وفي السياق ذاته، قالت المصادر ذاتها، إن فصيل "فيلق الشام" الموالي لتركيا كان عمد لتخريب الأماكن الأثرية في قرية "براد" بناحية شيراوا الشهر الماضي، بعد الحصول على معدات حفر حديثة من "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً).

وبحسب إحصائية نشرها المرصد السوري، فإن الفصائل ومنذ سيطرتها بمساعدة القوات التركية على منطقة عفرين، دمرت أكثر من 60 موقع تاريخي و أكثر من 30 مزار وموقع ديني.

