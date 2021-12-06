مسلحو "داعش" سيطروا على قرية "لهيبان" شمال العراق

ذكرت مصادر أمنية عراقية، مساء أمس الأحد، أن مسلحي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) سيطروا على قرية في شمال العراق.

و قالت المصادر الأمنية لوكالة رويترز، إن مسلحين تابعين لتنظيم "داعش" سيطروا على قرية لهيبان في شمال العراق بعد هجوم بدأوه، أمس السبت.

وأضافت المصادر أن أهالي القرية قاوموا المسلحين قبل أن يغادروا القرية اليوم.

وتابعت المصادر أن المسلحين قاموا بإضرام النيران في بعض منازل القرية.



وبحسب الوكالة لم يصدر أي تأكيد رسمي من السلطات العراقية حتى الآن.

وكان العراق، أعلن في ديسمبر/كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.