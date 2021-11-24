الخزانة الأمريكية تعدّل العقوبات على سوريا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم عن تعديل العقوبات المفروضة على “سوريا” لتوسيع نطاق التفويض الممنوح لمنظمات غير حكومية محددة.

وبحسب الوزارة فإن التعديل الجديد يسمح للمنظمات غير الحكومية بدعم الأنشطة غير الهادفة للربح، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم التعامل مع أشخاص من الحكومة السورية أو تنفيذ استثمارات جديدة في “سوريا” أو تصدير مواد يحظرها قانون “قيصر” إلى “سوريا” وفي مقدمتها المشتقات النفطية.

ونص التعديل على مطالبة الأشخاص الأمريكيين الذين يشاركون بعمليات التحويل للمنظمات غير الحكومية بتقديم تقرير ربع سنوي لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية بما في ذلك قيمة المعاملات والجهات المعنيّة بها والخدمات المقدّمة