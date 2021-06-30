“مايكروسوفت” تبدأ بطرح أكبر تغيير في “أوفيس” منذ عقود

تبدأ قريباً مستندات “Fluid Office” من “مايكروسوفت” الوصول إلى التطبيقات الأخرى التابعة للشركة ومنها تيمز و”Outlook” و “OneNote” و “Whiteboard”



وكانت “مايكروسوفت” كشفت عن “Fluid Office”، الذي يعتبر أكبر تغيير في أوفيس منذ عقود، للمرة الأولى في العام الماضي، ووضحت كيف يسمح إطار العمل لكتل ​​من محتوى أوفيس بالوجود بشكل مستقل عبر الويب.



وأصبحت هذه الفكرة الآن حقيقة واقعة، مع محتوى تعاوني يمكن نسخه ولصقه ومشاركته مع الآخرين.



وبدلاً من الجداول والرسوم البيانية والقوائم الثابتة والمرتبطة بمستندات معينة، تعد مكونات “Fluid” وحدات نمطية تعاونية موجودة عبر تطبيقات مختلفة.



وفي حين أن مستندات “Fluid” بدت وكأنه مفهوم مستقبلي خلال الكشف عنه العام الماضي، إلا أن إطلاقه هذا الأسبوع يسلط الضوء على مدى التغير.



وتظهر الملاحظات في اجتماع “مايكروسوفت تيمز” أو في تقويم “Outlook”، ويمكن تضمينها في الاجتماعات والمحادثات، كما يمكن لأي شخص في الدعوة بدء الكتابة في الوقت الفعلي.



وإذا أضاف المستخدم مهمة، فتتم مزامنتها فوراً مع مهامك الأخرى عبر “Microsoft 365”. كما تتم مزامنة ملاحظات الاجتماع تلقائياً مع تقويم “Outlook” الخاص به حيث يمكنه أيضاً تحريرها في الوقت الفعلي.



وبالنظر إلى أن ملاحظات الاجتماع تكون مباشرة وفي الوقت الفعلي، يمكن للمستخدم حتى نسخها في تطبيق مثل “OneNote” وسيظل ظاهراً له كل شخص يجري تعديلات عليها.



وتتمتع مكونات “Fluid” بإمكانية تغيير كيفية إنجاز الجميع للعمل عبر “مايكروسوفت تيمز” و”أوفيس”، وهي سريعة ودون وقت مزامنة، تماماً مثل محرر مستندات جوجل.



وتمتلك “مايكروسوفت” أدوات تعاون مماثلة في “أوفيس” منذ فترة من الوقت، ولكنها مقيدة بالمستندات الثابتة.



وتقوم مايكروسوفت أيضاً بتحويل تطبيق “Whiteboard” الخاص بها إلى لوحة قماشية لاستضافة مكونات “Fluid”.



وتظهر مؤشرات تعاون جديدة في “Whiteboard”، مما يتيح للمستخدم رؤية إضافات زملاء العمل إلى المستند في الوقت الفعلي.



وهناك مؤشر ليزر افتراضي جديد يمكنك استخدامه لجذب انتباه الناس، أو ملصقات تفاعلية لجعل لوحة “Whiteboard” تبدو وكأنها أكثر حيوية.



ويمكن أيضاً تضمين مكونات “Fluid” مثل الجداول أو قوائم المهام في “Whiteboard” ، ويبدو التطبيق بأكمله الآن كما هو في جميع الأجهزة والمنصات.