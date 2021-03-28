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‏"البريد": دفع تعويضات المسرحين بدءاً من الثلاثاء القادم

أكدت المؤسسة السورية للبريد بدء دفع تعويضات المسرحين بتاريخ 1-2-2021 ‏اعتباراً من يوم الثلاثاء الواقع في الـ 30 من آذار الجاري من خلال مراكزها ‏البريدية المعتمدة.‏


وأوضحت المؤسسة، في بيان، أن خدمة دفع التعويضات ستبدأ اعتباراً من يوم ‏الثلاثاء القادم من خلال مراكزها البريدية المعتمدة بكل المحافظات وعددها 80 ‏مركزاً بريدياً وذلك للمسرحين المشمولين بالأمرين الإداريين الصادرين في الـ 18 ‏من تشرين الثاني الماضي عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بإنهاء ‏الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين ‏اعتباراً من 1-2-2021.‏

ووفق بيان المؤسسة تبدأ المراكز باستقبال المسرحين اعتباراً من الساعة الثامنة ‏والنصف صباحاً خلال أوقات الدوام الرسمي مع التأكيد على تقيدهم بتعليمات ‏الوقاية من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الخدمة متاحة لعدة أشهر تجنباً للازدحام ‏وأنه في حال وجود أي شكوى أو استفسار يمكن مراسلتها عبر صفحتها على موقع ‏‏“الفيسبوك” أو موقعها الإلكتروني أو مراجعة مدير البريد في المحافظة المعنية.‏

وتهدف خدمة دفع التعويضات وفق المؤسسة إلى توفير الوقت والجهد وتخفيف عناء ‏السفر.‏