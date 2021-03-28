"البريد": دفع تعويضات المسرحين بدءاً من الثلاثاء القادم
أكدت المؤسسة السورية للبريد بدء دفع تعويضات المسرحين بتاريخ 1-2-2021 اعتباراً من يوم الثلاثاء الواقع في الـ 30 من آذار الجاري من خلال مراكزها البريدية المعتمدة.
وأوضحت المؤسسة، في بيان، أن خدمة دفع التعويضات ستبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم من خلال مراكزها البريدية المعتمدة بكل المحافظات وعددها 80 مركزاً بريدياً وذلك للمسرحين المشمولين بالأمرين الإداريين الصادرين في الـ 18 من تشرين الثاني الماضي عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من 1-2-2021.
ووفق بيان المؤسسة تبدأ المراكز باستقبال المسرحين اعتباراً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً خلال أوقات الدوام الرسمي مع التأكيد على تقيدهم بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الخدمة متاحة لعدة أشهر تجنباً للازدحام وأنه في حال وجود أي شكوى أو استفسار يمكن مراسلتها عبر صفحتها على موقع “الفيسبوك” أو موقعها الإلكتروني أو مراجعة مدير البريد في المحافظة المعنية.
وتهدف خدمة دفع التعويضات وفق المؤسسة إلى توفير الوقت والجهد وتخفيف عناء السفر.