وفاة 18 شخصاً في دار لرعاية المسنين ببلجيكا بعد زيارة "بابا نويل" مصاب بكورونا

تسببت زيارة لـ "بابا نويل" مصاب بعدوى كورونا فى 18 حالة وفاة فى دار رعاية للمسنين في مدينة أنتويرب ببلجيكا، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.



وجاءت الأحداث فى بداية شهر كانون أول، عندما قام شخص متنكر بزى "بابا نويل" بزيارة دار رعاية المسنين، وفي الأيام التى تلت ذلك، أصيب 121 مقيماً و36 عاملاً بالدار بفيروس كوفيد -19.



وتمّ اختبار "بابا نويل" بعد بضعة أيام، والكشف عن إصابته، وقال إنه "لم يكن يعلم وقت زيارته للدار أنه كان مصاباً بالفيروس".



في غضون أيام، ازداد عدد المصابين بالدار وتوفي 4 مقيمين يوم الأربعاء، ويوم الجمعة الماضي بلغ عدد الوفيات 18 شخصاً وفقاً للصحيفة.



ومع ذلك، قد لا يكون "بابا نويل" هو المسؤول الوحيد عن الوضع، حيث شكك خبير الفيروسات البلجيكي مارك فان رانست في أن يكون "بابا نويل" مسؤولاً عن جميع حالات العدوى، لافتاً إلى أن "عدد الإصابات أكبر من أن يتسبب فيها شخص واحد".