وفاة طفل بمخيم الهول في ريف الحسكة

تواصلت حالات الوفاة بين الأطفال المقيمين في مخيم الهول للاجئين بريف الحسكة مع دخول فصل الشتاء جراء نقص الرعاية الصحية في المخيم الذي تحتجز فيه قوات الاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” آلاف العائلات في ظروف مأساوية.



وقالت مصادر محلية لوكالة (سانا)، إن طفلاً توفي في مخيم الهول جراء نقص الرعاية الصحية داخل المخيم الذي تديره ميليشيا “قسد” وقوات الاحتلال الأمريكي في ظروف مأساوية ولا سيما مع دخول فصل الشتاء ما ينذر بحدوث كارثة إنسانية نتيجة النقص الشديد من وسائل التدفئة ومياه وأدوية و طبابة وغذاء وأمن وغيرها.



وشهدت الأشهر الأخيرة وفاة العشرات من الأطفال القاطنين في مخيم الهول والذين يعانون من نقص شامل لجميع الخدمات ولا سيما الصحية منها