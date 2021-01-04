وفاة الدكتور محسن دندل أحد أشهر أطباء الجراحة البولية في حلب

توفي في مدينة حلب أحد أشهر أطبائها المختصين بالجراحة البولية، الدكتور محسن دندل، الذي وافقته المنية بعد تعرضه لاحتشاء في العضلة القلبية.



ونعى يوم الأحد العديد من الأطباء والطلاب الجامعيين الدكتور دندل الذي كان يشغل منصب رئيس قسم الجراحة البولية في مشفى حلب الجامعي، كما أنه أحد الأساتذة المعروفين في كلية الطب البشري بجامعة حلب.



ويسجل للدكتور دندل العديد من الإنجازات الجراحية والمشاركات المتعددة بالمؤتمرات الطبية، علماً أن من أشهر عملياته كانت في مجال الجراحة التنظيرية بمشفى حلب الجامعي.وتمكن الدكتور دندل مع زملائه خلال تلك العملية التي كانت تعتبر ذات أسلوب جديدة، من استئصال كلية مريض في مشفى حلب الجامعي عن طريق تنظيرالبطن، بما فيها من مراحل تسليخ الزاوية الكولونية وتحرير الأربطة الطحالية الكلوية وعزل أوعية السرة الكلوية والحالب.



يذكر أن الدكتور دندل كان أحد الباحثين المشاركين في إصدار الموسوعة الطبية المتخصصة أيضاً، وذلك بمجلدها التاسع الخاص بأمراض الكلية والجهاز البولي التناسلي في الذكور.





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