مواجهة أمريكية روسية حول مؤتمر اللاجئين السوريين
“التحالف الدولي” بقيادة واشنطن يختطف العديد من الشبان شرقي الفرات السوري
الحكومة تطالب وزاراتها بتأمين احتياطي من المواد والسلع للمواطن لثلاثة أشهر قادمة
الرئيس الأسد والسيدة أسماء في زيارة لمعرض منتجين 20-20 في التكية السليمانية بدمشق
الإفراج عن 62 موقوفاً في درعا على خلفية الأحداث بالمحافظة
الجيش التركي يبدأ بإخلاء نقطة شير مغار العسكرية غرب حماة
مركز المصالحة الروسي: المسلحون في إدلب يستعدون لهجوم بالطائرات المسيرة
انفجار صهاريج وقود في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة مسلحي تركيا شرق حلب
ميليشيا “قسد” تستولي على مبنى بلدية في ريف القامشلي
مرسوم بتأليف مجلس النقد والتسليف.. ونائب أول جديد لحاكم مصرف سورية المركز
تركيا تُخلي أكبر قاعدة عسكرية لها في سورية وتنسحب منها
إصابات بين المدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة في ريف الحسكة الشمالي
قوات الاحتلال التركي تستهدف بالقذائف المدفعية محيط مدينة عين عيسى في ريف الرقة
بأمر من الاحتلال الأمريكي..“قسد” تهجر المدنيين وتتستولي على منازلهم بالقوة
سقوط واحتراق مروحية أمريكية شرقي سورية

وعود بعودة الكهرباء إلى الغوطة الشرقية ولا تغيير بالتقنين

كشف مدير الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق خلدون حدى  أنه مع حلول فصل الشتاء مازال برنامج التقنين على حاله حالياً، ولكن يمكن أن يحصل نقص جزئي من نصف إلى ربع ساعة بتوقيت التقنين أثناء وصل التيار الكهربائي حسب مقدار الاستجرار وكميات الوقود المتوفرة بهدف الموازنة بين الكمية المعطاة والاستجرار.

وعن معاناة الناس في الكسوة الشرقية من الواقع الكهربائي السيىء لفت حدى إلى أنها تزوّد بالكهرباء من محطة مران التي يحصل فيها فقدان أكثر مقارنة مع محطة الكسوة، واعداً بإيجاد حلول للمنطقة.

ورداً على سؤالنا عن بعض القرى التي لم تزوَّد بالتيار الكهربائي حتى الآن أشار حدّى إلى أن عدداً منها في الغوطة الشرقية وهي: بالا ونولة والمحمدية، إضافة إلى بعض القُرى الصغيرة في جبل الشيخ ويتم العمل على إيصال الكهرباء حسب توفر المواد والشبكات لتنفيذها، مبيناً أن تأخر عودة التيار الكهربائي إليهم بسبب المسافات البعيدة، فبعضهم يحتاج شبكات يصل طولها إلى ٣ ك. م ، منوهاً بأن العمل جارِ في القُرى بالغوطة الشرقية لتأمين التيار خلال هذا العام.

 


تشرين