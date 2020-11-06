وعود بعودة الكهرباء إلى الغوطة الشرقية ولا تغيير بالتقنين

كشف مدير الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق خلدون حدى أنه مع حلول فصل الشتاء مازال برنامج التقنين على حاله حالياً، ولكن يمكن أن يحصل نقص جزئي من نصف إلى ربع ساعة بتوقيت التقنين أثناء وصل التيار الكهربائي حسب مقدار الاستجرار وكميات الوقود المتوفرة بهدف الموازنة بين الكمية المعطاة والاستجرار.



وعن معاناة الناس في الكسوة الشرقية من الواقع الكهربائي السيىء لفت حدى إلى أنها تزوّد بالكهرباء من محطة مران التي يحصل فيها فقدان أكثر مقارنة مع محطة الكسوة، واعداً بإيجاد حلول للمنطقة.



ورداً على سؤالنا عن بعض القرى التي لم تزوَّد بالتيار الكهربائي حتى الآن أشار حدّى إلى أن عدداً منها في الغوطة الشرقية وهي: بالا ونولة والمحمدية، إضافة إلى بعض القُرى الصغيرة في جبل الشيخ ويتم العمل على إيصال الكهرباء حسب توفر المواد والشبكات لتنفيذها، مبيناً أن تأخر عودة التيار الكهربائي إليهم بسبب المسافات البعيدة، فبعضهم يحتاج شبكات يصل طولها إلى ٣ ك. م ، منوهاً بأن العمل جارِ في القُرى بالغوطة الشرقية لتأمين التيار خلال هذا العام.



تشرين