وسائل إعلام عبرية: تظاهرات بالآلاف في القدس وتل أبيب ضد “نتنياهو”

تجددت مساء أمس السبت، الاحتجاجات ضد رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” في أنحاء الأراضي المحتلة، مع احتجاج عشرات الآلاف على الكثير من الجسور والتقاطعات.



وبحسب موقع “ميغافون” العبري انطلقت تظاهرات من عدة نقاط في القدس المحتلة نحو مقر إقامة “نتنياهو”، من الكنيست إلى شارع “بلفور”، وفي ميدان “رابين” في تل أبيب أقامت حركة “جودة السلطة” تظاهرة شارك فيها حوالى 2000 متظاهر.



ووفق ما نقل الموقع العبري قال يشاي هداس، من حركة “Crime Minister”: “نحن أمام انهيار.. ستتذكرون باشتياق التظاهرات المهذّبة في “بلفور”، وهذا بسبب رجلٍ واحد متّهم بثلاث لوائح اتّهام”.



في حين قالت حركة “الأعلام السوداء”: “منذ 18 أسبوعاً على التوالي يخرج عشرات كثيرة من آلاف الإسرائيليين والإسرائيليات إلى الشوارع للتظاهر ضد نتنياهو، بحسب هيئاتنا، نقدّر أنه تظاهر أمس السبت أكثر من 170 ألف متظاهر ومتظاهرة”.



وذكر الموقع العبري أنه في تظاهرت حركة “جودة السلطة” في تل أبيب، اتّهم المغني أفيف غيفِن نتنياهو، وقال: “مليون عاطل من العمل، أناس متفانين وشرفاء، أصبحوا في يومٍ واحد شحّاذين”.



وأضاف: “سلطتك يا نتنياهو منهمكة بأمرٍ واحدٍ فقط: التقسيم والشرذمة.. فيروس الكراهية يُنشَر والجميع يعلمون من هذا الذي ينشره، – أنت وزملاؤك البلطجيين سيد بيبي نتنياهو”.



وقبل أيام، كشفت قناة إسرائيلية النقاب عن تهديد حزب “أزرق أبيض” عضو الائتلاف الحاكم في الكيان الإسرائيلي، بإطاحة “نتنياهو”، ويتهم “نتنياهو” بالفساد واختلاس أموال وخيانة الثقة في سلسلة من القضايا، ليصبح بذلك أول رئيس حكومة في الكيان الإسرائيلي الذي يتم اتهامه خلال فترة ولايته.