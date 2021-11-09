وزير خارجية دولة يعبّر عن أزمة المناخ بطريقة مبتكرة

اتخذ وزير خارجية دولة توفالو الواقعة في المحيط الهادئ نهجاً مبتكراً للتعبير عن المخاطر التي تواجهها دولته بسبب آثار أزمة المناخ، وما يترتب عليها من ارتفاع منسوب البحار، الناجم عن ذوبان ثلوج القطبين.



ونشرت وكالة "رويترز"، صورة لوزير الخارجية وبقربه وزير العدل حيث ألقى كلمة أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ عبر الإنترنت، وأراد بذلك إيصال رسالة أن دولتهم تغرق بسبب التغير المناخي، ويبدو وزير العدل مغطى بماء البحر حتى صدره رافعاً يده ويشير بحركة بأصبعيه.



وبحسب الوكالة، خاطب وزير الخارجية سيمون كوفي الكاميرات بينما كان في عمق الركبة في المحيط لتسليط الضوء على ارتفاع مستوى سطح البحر الذي يؤثر على دول المحيط الهادئ مثل دولته.



وتواجه توفالو، رابع أصغر دولة في العالم، خطراً محتملاً بالاختفاء الكامل من على وجه الأرض بسبب التغير المناخي، حيث يهدد ارتفاع مستوى سطح البحر بغمر الدولة بالكامل، ووفقاً لما يعتقده بعض الباحثين فإن ارتفاع مستوى المحيط قد يصل إلى مترين بحلول عام 2100.



وحظيت صور الخطاب باهتمام واسع النطاق وثناء ومشاركة كبيرة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعية، حيث علّق أحدهم بالقول" "لا تحتاج إلى رحلات جوية باهظة الثمن لإيصال رسالتك" للإشارة لمؤتمر المناخ المنعقد في غلاسكو بإسكتلندا.