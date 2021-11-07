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وزير الدفاع الكولومبي: القبض على منظم الهجوم على رئيس البلاد

قال وزير الدفاع الكولومبي دييغو مولانو، إن الهيئات الأمنية الوطنية في بلاده تمكنت من اعتقال المنظم المفترض للهجوم على الرئيس إيفان دوكي.

وأضاف وزير الدفاع، في تغريدة على تويتر: "لقد تعقبناه وألقينا القبض عليه - الرجل اسمه أوريليو، هو المنظم المفترض للهجوم الإرهابي على مروحية الرئيس إيفان دوكي في 25 يونيو في كوكوتا. واليوم تم القبض عليه في عملية خاصة".

وأوريليو، هو منشق عن "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك)، التي أخذت على عاتقها مسؤولية تنظيم الهجوم على الرئيس.

في يوم 25 يونيو الماضي، تعرضت مروحية عسكرية كانت تقل الرئيس الكولومبي، وبعض المسؤولين الآخرين، لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين.

إصابة المروحية بـ6 رصاصات، لم يسفر الهجوم عن سقوط مصابين بين الركاب. وكانت المروحية تقل، إلى جانب الرئيس، وزير الدفاع دييغو مولانو، ووزير الداخلية دانييل بالاسيوس.

 

 


المصدر: نوفوستي