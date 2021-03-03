وزارة الداخلية توضح: لا يوجد إصدار جديد حالياً للبطاقة الشخصية

قالت وزارة الداخلية إن "البطاقة الشخصية التي يحملها المواطن حاليا" لا زالت سارية المفعول، ولا يتوجب عليه تبديلها إلا عند الإعلان عن إصدار جديد للبطاقة الشخصية، ولا يوجد إصدار جديد حالياً للبطاقة الشخصية".



وأصدرت الوزارة عبر صفحتها على "فيسبوك" بياناً أوضحت فيه ما تم ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تبديل البطاقة الشخصية.



وبينت الوزارة أن "المادة /٥٤/ من القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية على أن تحدد مدة سريان البطاقة الشخصية بعشر سنوات من تاريخ صدورها وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما" ولا تزيد عن ستة أشهر قبل انتهاء مدتها".



وتابعت: "يجوز تمديد سريان البطاقة لظروف و أسباب قاهرة بموجب قرار من الوزير، وهذا النص معمول به حاليا" بالمادة ٥٦ من القانون الحالي".



ولفتت إلى أنه "نظرا" للظروف القاهرة التي يمر بها القطر فقد أصدر وزير الداخلية القرار رقم /٣٦/م تاريخ ١٢/ ١/ ٢٠١٤ المتضمن تمديد العمل بالبطاقة الشخصية الحديثة التي مضى على إصدارها عشر سنوات حتى بداية الإصدار الجديد البطاقة الشخصية".



وكانت صفحات "الفيسبوك" تناقلت أخباراً عن قرار بإصدار بطاقة شخصية بشكل جديد، على أن تكون صالحة لمدة عشر سنوات قبل تجديدها.



وأتت هذه الأخبار عقب إقرار مجلس الشعب، الاثنين، مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007.