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واشنطن تنفي مسؤوليتها عن حادث السفينة الإيرانية

كشفت وكالة تسنيم الإيرانية أن السفينة الإيرانية "ساويز" تعرضت لهجوم بألغام لاصقة في البحر الأحمر.

وأضافت الوكالة أن السفينة "ساويز" كانت تتمركز في البحر الأحمر على مدى السنوات القليلة الماضية لدعم القوات الخاصة الإيرانية المكلفة بمهام مرافقة السفن التجارية للحماية من القرصنة.

من جهتها، قالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن الوزارة على علم بالتقارير الإعلامية التي تحدثت عن حادثة سفينة "ساويز" في البحر الأحمر، ولكنها نفت صلتها بالحادثة.

وأكد مسؤولون أمريكيون لرويترز أن الولايات المتحدة لم تنفذ هجوماً على السفينة الإيرانية في البحر الأحمر.

وكانت بيانات موقع "مارين ترافيك" لرصد حركة الملاحة البحرية كشفت عن توقف سفينة "ساويز" الإيرانية في عرض البحر الأحمر مع ورود أنباء عن تعرضها لهجوم.