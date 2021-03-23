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واتساب يستعد لإضافة خاصية تداول الرسائل الصوتية الطويلة

تعمل منصة التراسل الفورية المعروفة واتساب على إضافة خاصية جديدة لتداول الرسائل الصوتية الطويلة، وتتميز بثلاث سرعات مختلفة.

وذكر موقع (aitnews) المتخصص بالمواضيع التقنية، أن شركة واتساب تعمل حالياً على إجراء اختبارات لتفعيل هذه الخاصية لتمكن المستخدمين الذين يمتلكون العديد من الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام أبل (ios).

وظهرت مقاطع لصور التطبيق الجديد أثناء اختباره، والتي تبين أن المستخدمين يستطيعون استخدام هذه الخاصية على أجهزتهم المحمولة والأجهزة اللوحية بدون الاتصال على شبكة الإنترنت.

وقام تطبيق واتساب في كانون الثاني الماضي بتفعيل هذه الخاصية على الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام الأندرويد، ويجرى الآن تفعيل هذا التطبيق للعمل على الأجهزة التي تعمل بنظام (الأبل).