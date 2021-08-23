هجوم انتحاري يستهدف حاجزاً لقوات حفتر في الجفرة

أعلنت قيادة قوات المشير الليبي خليفة حفتر، أن حاجزاً أمنياً تنتشر فيه وحداتها جنوب غرب البلاد، تعرّض لهجوم بسيارة مفخخة، من دون تسجيل خسائر بشرية.



وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر، عبر «فيسبوك» اليوم: «انتحاري داعشي من ذوي البشرة السمراء يهاجم بوابة (زلة) بسيارة مفخخة بدون خسائر بشرية (...) تم التصدي للإرهابي وإصابته بشكل بالغ، وتوفي بعد إسعافه في المستشفى».



ونشر المتحدث صوراً تظهر دماراً كبيراً طاول الحاجز واحتراق عدد من العربات، إلى جانب صورة رجل أسمر البشرة يرتدي زياً تقليدياً وآثار الدماء على أجزاء متفرقة من جسده.



وتعدّ «بوابة زلة» من أبرز الحواجز الأمنية في بلدة الجفرة التي تقع تحت سيطرة قوات حفتر جنوب غرب ليبيا، وتبعد نحو 650 كلم جنوبي طرابلس العاصمة.



وبلدة زلة واحدة من خمس واحات تتشكل منها منطقة الجفرة الصحراوية، وهي من أهم المناطق التي تضم عدداً من حقول النفط الحيوية.



وتعرضت هذه المنطقة طوال أعوام لهجمات شنّها مقاتلو تنظيمات متطرفة انطلاقاً من الأودية والجبال القريبة منها.