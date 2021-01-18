نائب رئيس جامعة تشرين: ٢٧٢٤ مسرحاً من اللاذقية تقدموا ‏للامتحان

أكد نائب رئيس جامعة تشرين للشؤون الإدارية الدكتور وليد صيداوي أن الامتحان التحريري لمسابقة المسرحين تم بشكل منظم بالتنسيق بين ‏المحافظة والجامعة.‏



وأضاف صيداوي أنه تم تأمين جميع مستلزمات العملية الامتحانية من مراقبة ‏وأمناء سر وضبط العملية بشكل عام، مشيراً إلى تقدم ٢٧٢٤ مسرحاً منهم ٥٢٢ ‏من الفئة الأولى، و٢٢٠٢ من الفئة الثانية، وفق المسابقة التي تشرف عليها وزارة ‏التنمية الإدارية.‏



ولفت النائب الإداري لجامعة تشرين إلى توزيع المتقدمين على قاعات في كليتي ‏التربية والحقوق لتحقيق شرط التباعد المكاني ضمن تعليمات الفريق الحكومي ‏للتصدي لفيروس كورونا.‏



وأكد صيداوي بدء عملية التصحيح في وحدة الحاسوب والنتائج سيتم تسليمها خلال ‏ساعتين لوزارة التنمية الإدارية لإصدارها في الوقت الذي تحدده.‏







عبير سمير محمود