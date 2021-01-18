“الجيش التركي” ينصب برج مراقبة على مشارف “M4” قرب عين عيسى
لافروف:لانريد أن تستخدم الأراضي السورية ساحة للمواجهة الإيرانية الإسرائيلية‏
روسيا ترسل حوالي 300 عسكري إلى سوريا لتعزيز المواقع المشتركة
جيمس جيفري يكشف هدف الدعم الأمريكي للغارات الاسرائيلية على سوريا
شهداء من الجيش في هجوم مسلح على أحد حواجزه جنوب البلاد
هذا ما قاله خليفة ميركل عن الرئيس الأسد
أمريكا و"قسد".. شاحنات محملة بالقمح من الحسكة إلى العراق؟
بعد اشتباكات دامية.. اتفاق صلحي بين العشائر المتنازعة في درعا
القوات المسلحة العراقية: نعمل بجدٍ ومثابرةٍ لمسك الحدود مع الجانب السوري
أحدها قطع توريدات النفط إلى مناطق الحكومة السورية.. شروط أمريكية على “قسد” قبيل استلام “بايدن”
“سرية أنصار أبو بكر” للجيش التركي: “جهزوا نعوشكم واحفروا قبوركم”
مواجهات بين أكبر فصيلين مسلحين تابعين لتركيا بسبب “الدعارة”
افتتاح “معبر الصالحية” بين مناطق الدولة وقسد.. ممر إنساني، ولكن؟
ترامب يقر ضم “إسرائيل” لعمليات القوات الأمريكية في الشرق الأوسط
هيئة التفاوض في الائتلاف المعارض تتهم الأمم المتحدة بالتحيز للدولة السورية

نائب رئيس جامعة تشرين: ٢٧٢٤ مسرحاً من اللاذقية تقدموا ‏للامتحان

أكد نائب رئيس جامعة تشرين للشؤون الإدارية الدكتور وليد صيداوي أن الامتحان التحريري لمسابقة المسرحين تم بشكل منظم بالتنسيق بين ‏المحافظة والجامعة.‏

وأضاف صيداوي أنه تم تأمين جميع مستلزمات العملية الامتحانية من مراقبة ‏وأمناء سر وضبط العملية بشكل عام، مشيراً إلى تقدم ٢٧٢٤ مسرحاً منهم ٥٢٢ ‏من الفئة الأولى، و٢٢٠٢ من الفئة الثانية، وفق المسابقة التي تشرف عليها وزارة ‏التنمية الإدارية.‏

ولفت النائب الإداري لجامعة تشرين إلى توزيع المتقدمين على قاعات في كليتي ‏التربية والحقوق لتحقيق شرط التباعد المكاني ضمن تعليمات الفريق الحكومي ‏للتصدي لفيروس كورونا.‏

وأكد صيداوي بدء عملية التصحيح في وحدة الحاسوب والنتائج سيتم تسليمها خلال ‏ساعتين لوزارة التنمية الإدارية لإصدارها في الوقت الذي تحدده.‏

 


عبير سمير محمود