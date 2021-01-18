نائب رئيس جامعة تشرين: ٢٧٢٤ مسرحاً من اللاذقية تقدموا للامتحان
أكد نائب رئيس جامعة تشرين للشؤون الإدارية الدكتور وليد صيداوي أن الامتحان التحريري لمسابقة المسرحين تم بشكل منظم بالتنسيق بين المحافظة والجامعة.
وأضاف صيداوي أنه تم تأمين جميع مستلزمات العملية الامتحانية من مراقبة وأمناء سر وضبط العملية بشكل عام، مشيراً إلى تقدم ٢٧٢٤ مسرحاً منهم ٥٢٢ من الفئة الأولى، و٢٢٠٢ من الفئة الثانية، وفق المسابقة التي تشرف عليها وزارة التنمية الإدارية.
ولفت النائب الإداري لجامعة تشرين إلى توزيع المتقدمين على قاعات في كليتي التربية والحقوق لتحقيق شرط التباعد المكاني ضمن تعليمات الفريق الحكومي للتصدي لفيروس كورونا.
وأكد صيداوي بدء عملية التصحيح في وحدة الحاسوب والنتائج سيتم تسليمها خلال ساعتين لوزارة التنمية الإدارية لإصدارها في الوقت الذي تحدده.
عبير سمير محمود