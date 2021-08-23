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ميليشيا (قسد) تختطف عدداً من المدنيين بريف دير الزور الشرقي

اختطفت مجموعات مسلحة من ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي عدداً من المدنيين خلال مداهمتها بلدات الصبحة وجديد بكارة وجديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي.


وذكرت مصادر أهلية أن مجموعات مسلحة من ميليشيا (قسد) طوقت مداخل ومخارج بلدات الصبحة وجديد بكارة وجديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي ونفذت حملة مداهمة وتفتيش لعدد من منازل المواطنين فيها واختطفت على إثرها عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.


ولفتت المصادر إلى أن عمليات المداهمة ترافقت مع إطلاق نار كثيف وعشوائي من مسلحي الميليشيا لترهيب وتفريق عدد من الأهالي الذين تجمعوا وحاولوا التصدي للمسلحين.


وحاصرت مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا (قسد) أمس قرية مرزوقة وخطفت إمام وخطيب جامع القرية البالغ من العمر 65 عاماً وشاباً من قرية السويدية وسبعة شباب من قرى سليمان سارى والقاسمية وقرطبة وشابين من قرية القحطانية واقتادتهم إلى مقراتها بحجج وذرائع مختلفة.