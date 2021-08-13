ميسي: بكيت أنا وزوجتي بعد قرار برشلونة بعدم استمراري

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كواليس انتقاله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، ورد فعله هو وزوجته حين أخبره والده بقرار النادي بأنه لن يجدد عقده مع البارسا.



وتحدث ميسي عن توابع اجتماع والده مع خوان لابورتا رئيس برشلونة، وكيف أبلغ أطفاله بمغادرتهم للمدينة والانتقال إلى باريس سان جيرمان.كما تحدث ميسي عن محادثاته مع نيمار دا سيلفا وأنخيل دي ماريا وليوناردو باريديس، بشأن انضمامه لباريس سان جيرمان، ورد فعلهم تجاه ذلك.



ميسي انتهى عقده مع برشلونة في يونيو الماضي ولم يتمكن النادي من التجديد له بسبب حد الرواتب في البارسا وقواعد الليجا، ومن ثم انتقل لـ باريس سان جيرمان ووقع معهم عقدًا حتى يونيو 2023.



وأجرى ميسي حوارًا مع الصحفي جوليم بالاجي لقناة "بي بي سي"، وجاءت المقابلة على النحو التالي:



- رحلت من روزاريو إلى بوينس آيرس بعمر 12، ورحلتك من برشلونة إلى باريس، أتذكر أنك بكيت كثيرًا في رحلتك الأولى، ومن بوينس آيرس لبرشلونة كنت متعبًا ونمت طوال الطريق؟



ميسي: "الرحلة لبرشلونة كانت منذ وقت طويل جدًا، كنت طفلًا واعتدت النوم بسهولة، أكلت شيئًا على الطائرة ولم أشعر إنني على ما يرام، ونمت لنهاية الرحلة إلى برشلونة".



- ذكرت ذلك لأنه كان أول تغيير كبير في حياتك، لذا كيف تقارن هذا برحلتك الآن من برشلونة إلى باريس؟



ميسي: "كانت العكس تمامًا، لم أتمكن من النوم على الإطلاق في الأيام الماضية، شعرت بقلق كبير جدًا بسبب عدم التيقن مما سيحدث، خاصة بعدما قال النادي إنني لن أتمكن من البقاء، لم نكن نعرف ماذا سنفعل ولم نتخذ أي قرار، كان هذا وقت طرح سؤال أين سأذهب؟ ماذا سأفعل؟، كل تحرك للعائلة هو أمر فوضوي كبير، لكن بدأت في التحدث إلى الناس والمفاوضات تمت بسرعة إلى حد ما، وبدأت الأمور تقترب وهو ما يجعلك تركز فيما هو قادم، في التغييرات، ليس بالنسبة لي فقط ولكن للعائلة، حقبة جديدة، وبالتأكيد خبرة جديدة، لكنها ستكون عظيمة، لكن بالنسبة لنا الخمسة (هو وزوجته وأبنائه الثلاث) أتطلع حقًا لبدء هذه الحقبة".



- قبل القدوم إلى باريس تواصلت مع والدك وأخبرك بأن الأمور انتهت.. أين كنت عندما أبلغك بأنك ستخرج من برشلونة؟ هل كنت في منزلك مع زجتك أنتونيلا؟



"والدي أتى إلى المنزل وكان مع لابورتا طوال الصباح وأخبرني بذلك، شعرت حقاً بالإحباط، ثم كان عليّ أن أعد نفسي لأخبر زوجتي، ثم بكينا، ثم اضطررنا إلى إخبار الأطفال، شعرنا بالضعف حقًا لكننا شجعنا بعضنا البعض لإخبار الأطفال، واحتجنا للطريقة الصحيحة لأننا كنا قد أخبرناهم في ديسمبر بأننا سنبقى في برشلونة، كنت أعرف أن قرار المغادرة سيكون صعبًا على أطفالي، خاصة تياجو، والباقي أنت تعرفه، أخبرتك من قبل أن كل شيء تم بسرعة".



- هل فوجئت بقبول الأطفال للأمر أسرع من المتوقع؟



"أحيانا نفكر كثيرًا في الأمور لكن استيعاب الاطفال يكون سريعًا، ويتأقلمون مع الأشياء بهذه الطريقة بشكل لا نتخيله، تياجو يحتفظ بكل شيء في داخله ولا يظهره للعلن، لكن في هذه اللحظة يبدو أنه مستمتع بكل شيء لكنني أعرفه، هو مثلي تمامًا يُعاني ويكتم ذلك بداخله، لكنه سيتكيف مع الوضع الحالي، وستكون خبرة له وشخصيته ستنمو، نحن الخمسة سنكون سعداء وسنتستمع في هذا النادي".



- وكيف أخبرت نيمار بخبر انتقالك لباريس؟



"حين بدأ والدي الحديث مع ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، نيمار كان يعرف بالفعل لأنني كنت أتحدث معه عن كل ذلك، أخبرت أيضًا دي ماريا وباريديس بأن إمكانية قدومي لباريس شيئا أتطلع اليه، وجميعهم فتحوا لي الباب ورحبوا بي على الفور، وكانو يتطلعون لحدوث ذلك، وكنا على تواصل دائم بشأن كل خطوة نتخذها".



المصدر – وكالات