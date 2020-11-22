منع تصدير البطاطا حتى نيسان القادم.. وتوقعات بوفرة المادة في الأسواق

قال عضو اتحاد غرف الزراعة معتز السواح : إن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بمنع تصدير بطاطا الطعام، جاء على خلفية توجيهات الحكومة والفريق الاقتصادي ويستهدف توفير بطاطا الطعام في السوق المحلي بأسعار مقبولة وجاء كذلك بعد متابعة الفريق الاقتصادي لحركة الأسواق الداخلية واحتياجاتها من كل مادة على حدة.



وتوقع السواح تحقيق الوفرة من مادة بطاطا الطعام نتيجة هذا القرار علماً أن المادة مطلوبة للأسواق الخارجية لكونها تتمتع بنوعية جيدة وخالية من المبيدات والأمراض الزراعية.



وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يقضي بوقف تصدير مادة بطاطا الطعام اعتباراً من تاريخ صدور توصية اللجنة الاقتصادية (رقم 49 تاريخ 16/11/2020)، لغاية 31/3/2021.