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من هم الوزراء السوريين الثمانية الذين وضعوا في القائمة السوداء الأوربية أمس؟

أضاف الاتحاد الأوروبي, أمس الجمعة ثمانية وزراء من الحكومة السورية الجديدة المشكلة في أغسطس إلى قائمة عقوباته.

وتشمل هذه القائمة رئيس الحكومة حسين عرنوس الموضوع على القائمة منذ 2014.

وأضاف الأوروبيون إلى قائمتهم السوداء أسماء وزراء النفط والثروة المعدنية والصناعة والصحة والزراعة والصحة وثلاثة وزراء دولة.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي في 16 أكتوبر، عقوبات على وزراء المالية والعدل والتجارة والنقل والثقافة والتعليم والطاقة.
وأصبح جميعهم ممنوعين من الحصول على تأشيرات دخول الى الإتحاد الأوربي, كما جمّدت أصولهم في الاتحاد الأوروبي.

وبذلك باتت القائمة تشمل 288 اسما و70 كيانا.

وفرض الاتحاد الأوروبي عام 2011 “حظرا نفطيا وقيودا طالت بعض الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيودا على عمليات استيراد تجهيزات وتكنولوجيا.

وفرض الاتحاد الأوروبي العقوبات على سوريا منذ مطلع ديسمبر 2011 ويراجعها سنويا.