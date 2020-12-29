مقتل أستاذ مصري على يد طالب سعودي بسبب درجة الامتحان

أكدت الحكومة المصرية مقتل مواطنها المدرس "هاني عبد التواب" 35 عاماً، في السعودية، معربة عن ثقتها بالقضاء السعودي ومعاقبة الجناة.



ولقي عبد التواب "مدرس لغة إنكليزية في المرحلة الإعدادية" حتفه داخل أروقة العناية المركزة، بمستشفى في مدينة الرياض، إثر إصابته بطلق ناري من أحد طلابه.



ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن صديق المدرس الراحل "أحمد محمود"، أن الحادث بدأ بمشادة بين عبد التواب وأحد طلابه، 13 عاماً، داخل الفصل، لينتظره الأخير برفقة شقيقه الأكبر، 16 عاماً، ويطلق عليه النار، وبعدها قاما بنقله إلى مستشفى السليل التابعة لمدينة الرياض، وفرا هاربين.



وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج "نبيلة مكرم عبد الشهيد"، أعربت عن ثقتها بالقضاء السعودي وأن الجاني سينال جزاءه وفقا للقوانين الحاكمة في المملكة.