«قسد» تنتقم من أهالي تل براك
الجيش الأميركي ينقل جنوداً ومعدات من العراق إلى سوريا
الجيش يبدأ تمشيط قرى نصيب وأم المياذن والطيبة جنوب شرق مدينة درعا
الاحتلال الأمريكي يستعرض قوته في أكبر حقول الغاز الطبيعي شرقي سوريا
الرئيس الأسد يستقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
الاحتلال التركي يكثف دعمه للتنظيمات الإرهابية في إدلب وريفها
إصابة ستة جنود نتيجة العدوان الإسرائيلي
بوتين يرفض مقترحات أنقرة حول إدلب
مسلحون موالون للجيش الأمريكي يعتقلون 100 من أبناء القبائل العربية شرقي سوريا
تسوية أوضاع المسلَّحين في "الصنمين" في ريف درعا
“قسد” تطلق الرصاص على سكان تل براك بريف وتجرح 16 مدنيا
حشود عسكرية سورية غير مسبوقة الى ادلب
المقداد يتحدث عن أسباب تغيير الأجواء السياسية الدولية تجاه سورية
سوريا والأردن ولبنان يتفقون على إيصال الكهرباء الأردنية إلى لبنان
رحلة العبور إلى أوروبا: مَن لا يَقتله «الجندرما»... تُشرّده العصابات

مفوضية الانتخابات العراقية: نسبة التصويت في الاقتراع العام بلغت 41%

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم الاثنين أن نسبة التصويت الأولية في الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي شهدتها البلاد أمس، بلغت 41%.

وأضافت المفوضية في بيان لها أن "عدد المصوتين للمحطات المستلمة بلغ نحو عشرة ملايين مصوت"، مؤكدة أن عدد الشكاوى في التصويت الخاص بلغ 16 أما التصويت العام فبلغ عدد الشكاوى 58.

وبينت المفوضية نسب التصويت لهذه الانتخابات كما يلي:

البصرة          40%

ميسان          43%

القادسية          42%

ذي قار          42%

النجف          41%

المثنى           44%

بغداد- الرصافة   31%

بغداد- الكرخ     34%

كربلاء          44%

بابل            46%

ديالى           46%

الانبار          43%

واسط          44%

دهوك          54%

اربيل          46%

السليمانية       37%

صلاح الدين     48%

كركوك         44%

نينوى          42%

وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت عن إغلاق صناديق الاقتراع العام في الانتخابات البرلمانية في تمام الساعة السادسة مساء أمس، وسط حديث عن نسب مشاركة منخفضة، بينما أعرب مصدر حكومي عراقي في تصريح لـRT، عن توقعات بأن تتجاوز نسبة المشاركة 40%.

 


المصدر: وكالة الأنباء العراقية