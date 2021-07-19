معدل التضخم في السودان يتجاوز 400%

أفادت وسائل إعلام رسمية في السودان بأن معدل التضخم في البلاد تجاوز 400%، وسط استياءٍ شعبيٍّ من ارتفاع الأسعار، بعد سلسلةٍ من "الإجراءات الاقتصادية" بدعم من "صندوق النقد الدولي".



وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" نقلاً عن بيانٍ حكومي إن "معدل التغير السنوي (التضخم) سجّل ارتفاعاً، حيث بلغ 412,75% لشهر حزيران/يونيو من العام 2021، مقارنة بمعدل 378,79% لشهر أيار/مايو من العام ذاته، أي بزيادةٍ قدرها 33,96 نقطة".



وأضافت "سونا" أن "الارتفاع الأخير في معدل التضخم سببه ارتفاع الأسعار، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية".



ويمر السودان بمرحلةٍ انتقاليةٍ صعبة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر حسن البشير في نيسان/أبريل من العام 2019، بعد احتجاجاتٍ حاشدةٍ ضد حكمه أثارتها الأزمات الاقتصادية.



وتعهدت الحكومة الانتقالية التي تشكلت في آب/أغسطس 2019 بـ"إصلاح الاقتصاد"، الذي تضرَّر بسبب عقود من العقوبات الأميركية وسوء الإدارة في ظل عهد البشير.



وفي الأشهر الأخيرة ألغى السودان دعم المحروقات، وقام بتعويمٍ منظَّمٍ للجنيه السوداني للقضاء على السوق السوداء. وهذه الإجراءات التي يعتبرها كثيرٌ من المواطنين قاسيةً، تُعَدُّ جزءاً من "إصلاحات" يدعمها "صندوق النقد الدولي"، لتمكين السودان "من تخفيف أعباء ديونه".



وأواخر الشهر الماضي خرج مئات المحتجين إلى الشوارع في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، للمطالبة باستقالة الحكومة اعتراضاً على الإجراءات الأخيرة.