مصر ترفع رسوم عبور السفن لقناة السويس

أصدرت هئية قناة السويس المصرية، اليوم الخميس، قرارت جديدة تتعلق برسوم عبور السفن للقناة المقرر تطبيقها خلال العام المقبل 2022.



وأعلن رئيس الهيئة، الفريق أسامة ربيع، زياد رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 6% خلال العام الجديد 2022، على ما كانت عليه خلال عام 2021 .



وأكد البيان حرص رئيس الهيئة على "تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق مصالح الهيئة وعملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة عبر آليات واضحة تتضمن تقدير رسوم عبور السفن".



وأشار البيان إلى أن "قرارات تحديد رسوم عبور قناة السويس، يعدها خبراء بعد المتابعة الدقيقة والدراسة المتفحصة لكافة المتغيرات المتعلقة بالنقل البحري، ومؤشرات الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية، فضلاً عن مراجعة التقارير الدورية والتوصيات الصادرة عن المنظمات والمؤسسات العاملة في صناعة النقل البحري وتقديرات المؤسسات المالية العالمية".



هذا وأشار البيان إلى استثناء كلاً من السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المسال من الزيادات على أن يتم تثبيت رسوم عبورها على ما كانت عليه خلال العام 2021.