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مشكلة أطفال تتحول إلى مشاجرة بالأسلحة النارية في حلب

توفي 3 أشخاص في حي الميسر بمدينة حلب، نتيجة شجار حصل بين عائلتين كبيرتين من الحي، كان سببها “مشكلة أطفال”.

وبينت مصادر محلية ،أن الشجار الذي اندلع بين العائلتين استخدم فيه أسلحة نارية.

وأوضحت المصادر أن الشجار أدى لمقتل 3 أشخاص، اثنين من العائلة الأولى وواحد من العائلة الثانية.

وأضافت المصادر أن الشجار كان سببه مشكلة حصلت بين أطفال العائلتين أثناء لعبهم في الحي، تدخل بها الأخوة الأكبر لتحصل ملاسنات فيما بينهم، تطورت لعراك كبير استخدمت به الأسلحة النارية.

يذكر أن الجهات الأمنية تجري تحقيقاتها حول الحادثة حالياً، حيث تم توقيف عدة أشخاص من العائلتين وهم قيد التحقيق.

 

 


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