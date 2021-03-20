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مسيّرات اليمن تضرب مجدداً في العمق السعودي

أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم، إنها استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية السعودية بطائراتين مسيرتين، رداً على التصعيد تحالف السعودي والحصار.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لأنصار الله في تغريدة إن سلاح الجو المسير استهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرتين مسيرتين، مؤكداً أنها حققت إصابة دقيقة.

وكان أنصار الله أعلنوا في وقت سابق اليوم استهداف شركة "أرامكو" في الرياض بـ6 طائرات مسيرة.

وأكدت السعودية تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاستهداف بطائرات مسيرة، عند الساعة السادسة من صباح اليوم، نجم عنه حريق تمت السيطرة عليه.

وتشن السعودية منذ آذار 2015 حرباً على اليمن، بعد سيطرة أنصار الله على العاصمة صنعاء أواخر 2014، ولجوء الرئيس اليمني هادي عبد ربه إلى المملكة.