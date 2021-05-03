مسلح يقتل شخصين ويصيب زوجته في ريف إدلب

أقدم مسلح على اقتحام منزل شخص آخر إثر خلاف ينهما حيث قام بفتح النار على جميع الحاضرين ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين بينهم زوجة المسلح ذاته، إضافة إلى عدد من الأطفال.



وذكرت المواقع أنّ شخصاً يدعى “أبو علي الحموي” اقتحم منزل شخص يدعى “أبو مالك الحموي” في بلدة الفوعة التي تسيطر عليها “هيئة تحرير الشام” قرب مدينة إدلب.



وفتح المسلح النار على جميع الحاضرين ما أدى إلى مقتل “أبو مالك الحموي” وزوجته، وإصابة آخرين بينهم أطفال وزوجة المسلح.



وأشارت المواقع إلى أنّ المصابين نقلوا إلى أحد المشافي في مدينة “بنش” المجاورة في ريف إدلب الشمالي.



وتشهد محافظة إدلب التي تسيطر عليها “هيئة تحرير الشام” بدعم تركي ازدياداً في عدد الجرائم في ظل حالة من الفلتان الأمني الذي يسود المنطقة.