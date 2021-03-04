مدير السورية للتجارة يقول إنها لا توزع نوعيات شاي سيئة

أكد مدير المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم، أن “أي مادة تموينية يتم توزيعها عبر البطاقة الإلكترونية دائماً تكون من النوعية الجيدة ووفق المواصفة القياسية السورية، ونحن لا نوزع نوعيات سيئة أو أقل من المواصفة القياسية”.



وأشار نجم إلى أنه لا يقل سعر كيلو الشاي في السوق عن 20 ألف ليرة، بينما تبيعه المؤسسة بـ12 ألف ليرة.



وفي مطلع شباط 2021، أُعيد توزيع الشاي عبر البطاقة الذكية، بمعدل 400 غرام شاي للعائلة المكونة من 1 إلى 3 أفراد، و600 غرام للعائلة من 3 – 5 أفراد، و1,000 غرام (كيلو واحد) للعائلة التي يفوق عدد أفرادها الخمسة، وذلك كل شهرين.



وبعد بدء توزيع الشاي عبر البطاقة الذكية، أكد مواطنون بعد تجريبه أنه نوعيته سيئة، إضافة إلى أنه يتم إجبار المواطن على شرائه للحصول على مخصصاته الأخرى من السكر والرز.



ويُخصّص حالياً عبر البطاقة الذكية كيلو سكر وكيلو رز شهرياً لكل فرد ضمن العائلة، على ألا تتجاوز مخصصات العائلة 6 كيلو سكر و5 كيلو رز شهرياً مهما بلغ عدد أفرادها، وبسعر 500 ليرة لكيلو السكر و600 ليرة لكيلو الرز.