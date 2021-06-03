مجلس الوزراء يصدر القائمة الأولى لتمويل المستوردات بسعر 2525 ليرة.

أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على تمويل آهم المواد الأساسية والاستهلاكية و ذلك من خلال القائمة الأولى للتمويل وفق سعرصرف الدولار المحدد ب 2525 المحدد في النشرة الرسمية بعمولة لاتتجاوز ال 10 %.



وضمت اللائحة الأولى والتي ستعقبها لوائح أخرى لاحقا, مجموعة من المواد الاساسية الرئيسية مثل : السكر – الرز – الزيوت الخامية – المواد العلفية بكافة أنواعها – المتة - الذرة - الأدوية البشرية والمواد الأولية للأدوية البشرية – حليب الاطفال الرضع – الأسمدة – البذور الزراعية – بيض التفقيس – صيصان لأمات الفروج والبياض ولجدات الفروج – المعدات والكواشف المخبرية والمحاليل الخاصة .



وينتظر صدور لوائح جديدة خلال الفترة القادمة وتضم مواد أخرى أساسية وصولا إلى تمويل 70 إلى 80 من المواد الاساسية