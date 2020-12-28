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متلازمة “الموت المفاجئ للرضع”.. الأعراض والعلاج

تعرف متلازمة “موت الرضيع المفاجئ” المعروفة علمياً باختصار “SIDS” على أنها موت مفاجئ لرضيع بين عمر الشهر إلى السنة، دون أي مرض مؤهب أو سبب واضح يفسر الوفاة.

وللحديث عن المتلازمة، تقول أختصاصية الأطفال، الدكتورة ريكاردا الواو إنه “يمكن تقسيم الأسباب المعلومة لمتلازمة موت الرضيع المفاجئ إلى شقين، منها ما يرتبط بالأم، وأخرى بالرضيع”.

وتوضح “الواو” أنه “من الأسباب المتعلقة بالأم، تدخينها أثناء فترة الحمل وبعده، أو أن يكون عمرها أقل من 20 سنة عند الحمل والإنجاب، إضافة إلى قلة الوعي والاهتمام بالطفل لدى الوالدين”.

وتضيف أنه “من الأسباب المتعلقة بالطفل، هي استلقاء الرضيع بوضع الاستلقاء البطني، واستخدام الفرش والوسائد الطرية، كذلك مشاركة الطفل سرير الأهل أو إخوته، أو أن يكون الطفل خديجاً (أي الطفل المولود قبل الأسبوع 37 من الحمل)

وتنصح الطبيبة “الواو” بمجموعة من الإجراءات بدورها أن تقي من إصابة الرضيع بهذه المتلازمة، أهمها “عكس جميع المسببات السابقة، ووضع الطفل بوضعية الاستلقاء الظهري، وهذا الإجراء يعد من أهم عوامل الوقاية من المتلازمة”.

وأضافت “الواو” إلى ما سبق “إيقاف التدخين،وعدم إبقاء الطفل في جو المدخنين، ووضع الطفل في سرير خاص له، واستخدام الفرشات القاسية نوعاً ما”.

الجدير بالذكر أن الذكور أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة الموت المفاجئ من الإناث.