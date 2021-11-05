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متحدث إيراني: مؤشرات رغبة السعودية بترميم العلاقات مع إيران بدأت تتضاءل

اعتبر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني محمود عباس زاده مشكيني، أن هناك مؤشرات على أن رغبة السعودية بترميم العلاقات مع إيران أخذت تتلاشى.

ونقل موقع "انتخاب" الإيراني اليوم الجمعة عن مشكيني قوله: "نتطلع إلى تعزيز العلاقات مع دول الجوار ولبدء محادثات رسمية مع السعودية. وهناك حاجة إلى الاستعدادات وتطوير علاقات على مستوى الخبراء، لكن هذه الأمور لم تتوفر بعد" والظروف ليست مهيأة للمفاوضات الرسمية.

وتابع: "لقد رأينا إشارات من السعوديين كانت علامة على اهتمامهم بإعادة بناء العلاقات. لكن هذه الإشارات تضاءلت إلى حد ما حاليا، بل وحتى انعكس الأمر في أن بعض الحالات".

وأكد المتحدث أن "إيران دولة مستقرة ونظامها السياسي يقوم على إرادة الشعب ويسعى للتواصل مع الدول التي تتمتع باستقرار سياسي، ونأمل أن تستقر مواقف هذه الدول".

وأضاف: "نسعى لتقوية العلاقات، لكن تنفيذ هذه الأهداف مرهون باستقرار مواقف الدول"، مشيرا إلى أن "سياستنا التي أعلنا عنها رسميا، تتمحور حول آسيا ودول الجوار، ونحن ملتزمون بمتطلباتها".

وقبل أيام صرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بأن السعودية "تتحرك ببطء" في محادثاتها مع الجمهورية الإسلامية.