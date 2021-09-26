مبادرة لإنارة الشوارع في كفرام بريف حمص بالطاقة الشمسية
أطلق عدد من فعاليات المجتمع الأهلي في بلدة كفرام بريف حمص الغربي مبادرة لإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية.
وبين رئيس بلدية كفرام المهندس خليل ابراهيم أن المبادرة تضمنت تركيب أكثر من 50 جهاز إنارة في شوارع البلدة الرئيسة والفرعية وتم انارة 80 بالمئة من شوارع البلدة لافتاً إلى أن المبادرة التي لاقت دعماً من المغتربين والداعمين لجمعية كفرام الخيرية تعد نموذجاً يحتذى في تطوير واقع الخدمات في المجتمعات المحلية وفي عكس حب الانتماء للوطن.
بدوره بين رئيس الجمعية الخيرية في كفرام رزق شحود ان الجمعية تسعى دائما لتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية والخدمية للبلدة وأهلها بهدف تنمية الخدمات المجتمعية وتعزيز روح العطاء لدى الافراد منوها بالدعم الذي لاقته المبادرة من أهالي البلدة وبدور المبادرات الأهلية في دعم عمل الوحدات الإدارية في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
ونوه عدد من أهالي البلدة بأهمية مثل هذه المبادرات التي تسهم في الارتقاء بواقع مجتمعهم نحو الأفضل وفي إعطاء صورة مثالية عن رغبة الأفراد في خدمة مجتمعاتهم المحلية انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية المنوطة بهم.