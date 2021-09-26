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مبادرة لإنارة الشوارع في كفرام بريف حمص بالطاقة الشمسية ‏

أطلق عدد من فعاليات المجتمع الأهلي في بلدة كفرام بريف حمص الغربي مبادرة لإنارة ‏الشوارع بالطاقة الشمسية.‏

وبين رئيس بلدية كفرام المهندس خليل ابراهيم أن المبادرة تضمنت ‏تركيب أكثر من 50 جهاز إنارة في شوارع البلدة الرئيسة والفرعية وتم انارة 80 بالمئة من ‏شوارع البلدة لافتاً إلى أن المبادرة التي لاقت دعماً من المغتربين والداعمين لجمعية كفرام ‏الخيرية تعد نموذجاً يحتذى في تطوير واقع الخدمات في المجتمعات المحلية وفي عكس حب ‏الانتماء للوطن.

بدوره بين رئيس الجمعية الخيرية في كفرام رزق شحود ان الجمعية تسعى دائما لتقديم الخدمات ‏الاجتماعية والإنسانية والخدمية للبلدة وأهلها بهدف تنمية ‏الخدمات المجتمعية وتعزيز روح العطاء لدى الافراد منوها بالدعم الذي لاقته المبادرة من أهالي ‏البلدة وبدور المبادرات الأهلية في دعم عمل الوحدات الإدارية في ظل هذه الظروف ‏الاستثنائية.‏

ونوه عدد من أهالي البلدة بأهمية مثل هذه المبادرات التي تسهم في الارتقاء بواقع مجتمعهم ‏نحو الأفضل وفي إعطاء صورة مثالية عن رغبة الأفراد في خدمة مجتمعاتهم المحلية انطلاقاً ‏من المسؤولية المجتمعية المنوطة بهم.