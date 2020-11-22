مالذي منعته إدارة «ترامب» عن «بايدن»؟!

يستعد الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" لتولي مهام الرئيس "دونالد ترامب"، لكن فريقه الانتقالي لا يحصل على مستوى دعم الأمن السيبراني الذي تقدمه عادة الإدارات المنتهية ولايتها.



وهذا يعني أن فريق بايدن أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية، مما لو كان لديه الدعم الكامل من الحكومة الفيدرالية.



يشار إلى أن الحكومة الفيدرالية، التي تمتلك مجموعة من تقنيات مكافحة القرصنة الأكثر تطوراً في العالم، تقدم مساعدة محدودة لفريق بايدن الانتقالي فيما يتعلق بتأمين بريده الإلكتروني والاتصالات الأخرى.



مصدر صحفي قال إن: إدارة ترامب منعت الوكالات الفيدرالية من تقديم هذا الدعم، وتركت فريق بايدن الانتقالي يتولى رعاية الأمن السيبراني الخاص به.



وذكرمتحدث باسم البيت الأبيض أن إدارة ترامب تتبع جميع المتطلبات القانونية، لكنه لم يحدد ماهية تلك المتطلبات.





ويصر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" على فوزه في الانتخابات، وعدم اعترافه بفوز منافسه الديمقراطي "جو بايدن"، الذي من المفترض أن يتسلّم السلطة بتاريخ 20 كانون الثاني 2021.