ما هو أكثر شيء صحي في البطيخ؟

يحتوي البطيخ على مادة مضادة للأكسدة تسمى الليكوبين، والتي توجد في الفواكه ذات الصبغة الحمراء مثل: الطماطم والبابايا (الباباظ) والجريب فروت الأحمر.



والليكوبين يبطئ شيخوخة خلايا الجلد ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وله تأثير مفيد على مستويات ضغط الدم لدينا.



تشير الدراسات إلى أن نفس الليكوبين، ومضاد أكسدة آخر يسمى بيتا كاروتين، يستخدمان كمصدر رئيسي لفيتامين أ الذي يساعد على حماية الجلد من أشعة الشمس.



تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في البطيخ أيضا في تقليل خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، مثل القولون والمعدة والبروستاتا والثدي والرئتين والبنكرياس.



بفضل تراكم الليكوبين، تتراكم كميات أقل من الكوليسترول والصفائح الدموية على جدران الأوعية الدموية، مما يقلل بشكل كبير من فرص الإصابة بالنوبات القلبية لدى الرجال.



ميزة أخرى للبطيخ هي تسريع عمل الجهاز الهضمي. كمية السوائل الكبيرة والألياف الغذائية تساعد في حل مشاكل الجهاز الهضمي والإمساك.