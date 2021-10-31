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ما حقيقة رفع تعرفة معاينة الطبيب إلى 45 ألف ليرة سورية؟

نفى الدكتور زاهر بطل عضو نقابة الأطباء في سوريا   ما يتم تداوله عن نية نقابة الأطباء رفع تعرفة المعاينة إلى 45 ألأف ليرة موضحاً أن هذه التسعيرة “لا تعبر عن رأي النقابة وكانت مجرد رأي لأحد الأطباء فقط، طرحها كمثال لمقارنة أجور المعاينات حالياً وفي السابق.

وقال الدكتور بطل “أتوقع صدور تسعيرة جديدة قريباً من وزارة الصحة تراعي وضع المواطن والطبيب معا”.

وتابع “عندما تصدر التسعيرة مناسبة، فالنقابة ستلتزم بمراقبة الكشف الطبي وضبطه في جميع المحافظات، أما بالنسبة للأطباء العاملين في المشافي الخاصة أو في عياداتهم فتكون لهم تسعيرة معينة تختلف باختلاف المناطق والمحافظات أيضاً”.

واضاف “كانت آخر تسعيرة للكشف الطبي 700 ليرة والتي أصدرتها وزارة الصحة عام 2004 وكانت عادلة للأطباء والمرضى في ذلك الوقت، لكن الآن وبعد التضخم لم تعد هذه التسعيرة منطقية”.

 


الوطن