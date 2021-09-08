ليبيا تلقي القبض على قيادي بارز في تنظيم «داعش»

ألقت قوات مكافحة الإرهاب الليبية، القبض على القيادي البارز لتنظيم «داعش» في عملية في مدينة بني وليد الغربية.



وقالت قوات العمليات المشتركة، في بيان، اليوم، إنها ألقت القبض على القيادي البارز لتنظيم «داعش»، امبارك الخارمي، واثنين آخرين تم القبض عليهما في العملية التي قالت إنها نُفذت بالتنسيق مع مكتب المدعي العام الليبي.



ووصف البيان الخارمي بأنه شخصية مهمة في أنشطة التنظيم الإرهابي في شمال أفريقيا.



من جهته، أشاد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة باعتقال الخارمي، واصفاً إياه بـ«النجاح الكبير»، وذلك عبر «تويتر».





وأضاف أن «اعتقال امبارك الخارمي نجاح كبير لقواتنا الأمنية وشبابنا البواسل من قوات العمليات المشتركة. وستستمر مكافحة الإرهاب في كل وطننا الحبيب»، مشيراً إلى أن اعتقاله سيساعد في «اكتشاف معلومات استخبارية حيوية عن داعش».