للمرة الثانية.. القوات المسلحة اليمنية تسقط طائرة تجسس أميركية غرب مأرب

أسقطت القوات المسلحة اليمنية طائرة تجسس أميركية من نوع "سكان إيغل" في منطقة المَشْجَح غرب مأرب للمرة الثانية خلال 48 ساعة.



وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في تغريدة له على تويتر: "‏تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسسية أميركية من نوع (سكان إيغل Scan Eagle) بصاروخ أرض جو في أجواء منطقة المشجح بمديرية صرواح بمحافظة مأرب"، مشيراً إلى أنه تمّ استهدافها أثناء تنفيذها لعمليات عدائية.



وبثّ الإعلام الحربي يوم الأحد الماضي مشاهد لإسقاط طائرة تجسُّس أميركية في أجواء منطقة المَشْجَح في مديرية صرواح غربيّ محافظة مأرب شماليّ شرقيّ اليمن.



وقال العميد سريع إن الدفاعات الجوية اليمنية تمكّنت من إسقاط طائرة تجسس أميركية، من نوع "سكان إيغل - Scan Eagle"، بصاروخ أرض جو، في أثناء "قيامها بأعمال عدائية" في أجواء منطقة المشجح، في مديرية صرواح في محافظة مأرب.



المواجهات العنيفة تتواصل في مأرب



ميدانياً، المواجهات العنيفة في محافظة مأرب مستمرة .

مصدر ميداني: سقوط قتلى وجرحى من قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، وقوات التحالف السعودي وحزب الإصلاح خلال سيطرة الجيش اليمني واللجان الشعبية على قرية لعَيْرَف بمديرية رَغْوان غرب مأرب شمالي شرق اليمن.



وأشار المصدر نفسه إلى عودة المواجهات العنيفة بين الطرفين في منطقتي الدَشوش والعَطيْف بصرواح غرباً، ومواجهات متواصلة بين الطرفين بمحيط جبل البلق القبلي المطل على سد مأرب من الناحية الشمالية في مديرية صِرواح غربي محافظة مأرب.



كما استهدفت طائرات التحالف السعودي بـ24 غارة مديرية صِرواح غربي مأرب وبـ5 غارات مديريتي رغوان شمالاً ومدغل شمالي غرب المحافظة.



وأعلن مصدر عسكري يمني عن رصد 109 خروق خلال الـ24 ساعة الماضية للقوات المتعددة للتحالف في الحديدة غرب اليمن، بينها خرقان بإلقاء طائرات تجسس قنابل على الفازة. إضافة إلى تحليق 16 طائرة تجسس في أجواء شارع المنظر والدريهمي والفازة والجاح، و5 خروق بقصف مدفعي و87 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.