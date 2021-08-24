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لقاء سوري ــ عراقي ــ تركي مرتقب... ماذا سيبحث؟

كشفت وزارة الموارد المائية العراقية عن التوصل إلى اتفاق لعقد اجتماع ثلاثي عراقي ــ سوري ــ تركي، لنقاش تدفق المياه عبر نهرَي دجلة والفرات، في ضوء نقص حاد تواجهه سوريا والعراق، في مستوى منسوب النهرين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة علي راضي، قوله إن «المباحثات والاجتماعات الفنية مع الجانبين التركي والسوري مستمرة في إطار تأمين الإطلاقات المائية لنهرَي دجلة والفرات»، موضحاً أن «اللقاء الأخير مع الجانب السوري تضمّن الاتفاق على عقد اجتماع ثلاثي عراقي - سوري - تركي».

في سياق متصل، قال إن «هناك مخاطبات مستمرة مع الجانب الإيراني للتباحث حول الإطلاقات المائية والأنهر المشتركة (...) وكان من المفترض أن تكون هناك زيارة للقاء الجانب الإيراني، إلا أنها صادفت مع الانتخابات الإيرانية».

 

 

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