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لبنان ينتظر جو بايدن

كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أنّ اللقاء الأخير بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف بالتأليف سعد الحريري، أوحى بتأجيل عملية التأليف إلى ما بعد عطلة الأعياد.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر لبنانية "إن التأجيل قد يطول إلى أبعد من ذلك، وربما يطول إلى ما بعد تسلّم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مقاليد الحكم في الولايات المتحدة، في 20 كانون الثاني القادم".

ولفتت المصادر إلى أنّ الخلاف بين عون والحريري، يتعلق بتمسك فريق التيار الوطني الحرّ بتطبيق مبدأ المداورة في توزيع الحقائب على الطوائف اللبنانية، حيث يقترح عون  توزيعة للحقائب الوزارية على أساس الانتماءات السياسية للوزراء، دون ذكر أسماء الوزراء الذين سيشغلونها.

وأشارت المصادر إلى أن عون استعاض عن تمثيل الوطني الحر بحصر الحصة الوزارية برئاسة الجمهورية​، وهو ما رفضه الحريري، لأن "الاقتراح يطيح بالمبادرة الفرنسية، التي نصت على تشكيل حكومة مهمة من اختصاصيين مستقلين من غير المنتمين للأحزاب، كما أنه يمنح عون الثلث الضامن أو المعطل".