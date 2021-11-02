كم يقبض اللاجئ السوري في ألمانيا؟

نشر موقع “THE EPOCH TIMES” تقريرا عن معهد “IW” الألماني حلل فيه أجور اليد العاملة في ألمانيا، وذكر راتب اللاجئ السوري في ألمانيا مقارنة مع غيره، فكم يقبض؟



قال الموقع الاحد 31 من تشرين الأول/أكتوبر، أن العمالة الهندية تأتي كأعلى يد من حيث الراتب المتوسط بـ 4824 يورو، وهذا يزيد بنحو 1300 يورو عما يكسبه الألمان في المتوسط بألمانيا، الذي يصل لـ 3541 يورو.



بينما يكسب الأمريكيون 4468 يورو، والبريطانيون والسويسريون والصينيون 4000 يورو.



أما اللاجئون السوريون فيتقاضون متوسط دخل شهري منخفض نسبيا عند 2195 يورو، وقال الموقع أن الفرنسيون يقبضون أكثر من الألمان ويصل لـ4000 آلاف يورو.



بينما يصل راتب الرومانيين لـ2157 يورو، والبلغاريين لـ 2072 يورو.