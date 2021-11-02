الاحتلال التركي ومرتزقته يستولون على محصول الزيتون ويقطعون عشرات الأشجار في عفرين
مئات الملايين تتم سرقتها شهريا .. كيف تتم عملية تأمين “البنزين الحر” ؟
لأول مرة مناورات روسية مع الجيش السوري في تل تمر..ما أهميتها؟
رفع سعر الغاز المنزلي والصناعي
مصدر: تركيا قد تطلق اليوم الثلاثاء عملية عسكرية جديدة في سوريا
مسروقة من “حي جوبر الدمشقي”.. العثور على 5 من أقدم نسخ من “التوراة” في العالم بتركيا!
الاحتلال التركي يدخل تعزيزات عسكرية لدعم مرتزقته بريف الحسكة
الاحتلال الأمريكي يدخل آليات محملة بالسلاح إلى قواعده بريفي الحسكة ودير الزور
رسالة في اللاهوت والسياسة العربية المعاصرة
انتهاء معارك جبل التركمان”.. ماذا تضمن الاتفاق؟
وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على ريف دمشق
التنظيمات الإرهابية تعتدي بقذيفة صاروخية على جورين بريف حماة
السعودية تستدعي سفيرها من لبنان وتطلب من السفير اللبناني مغادرة أراضيها
سوريا تشعل حربا كلامية بين الصين وتركيا في مجلس الأمن
اشتباكات متقطعة وتصعيد مستمر على خطوط التماس بين تركيا وشمال سوريا

كم يقبض اللاجئ السوري في ألمانيا؟

نشر موقع “THE EPOCH TIMES” تقريرا عن معهد “IW” الألماني حلل فيه أجور اليد العاملة في ألمانيا، وذكر راتب اللاجئ السوري في ألمانيا مقارنة مع غيره، فكم يقبض؟

قال الموقع الاحد 31 من تشرين الأول/أكتوبر، أن العمالة الهندية تأتي كأعلى يد من حيث الراتب المتوسط بـ 4824 يورو، وهذا يزيد بنحو 1300 يورو عما يكسبه الألمان في المتوسط بألمانيا، الذي يصل لـ 3541 يورو.

بينما يكسب الأمريكيون 4468 يورو، والبريطانيون والسويسريون والصينيون 4000 يورو.

أما اللاجئون السوريون فيتقاضون متوسط دخل شهري منخفض نسبيا عند 2195 يورو، وقال الموقع أن الفرنسيون يقبضون أكثر من الألمان ويصل لـ4000 آلاف يورو.

بينما يصل راتب الرومانيين لـ2157 يورو، والبلغاريين لـ 2072 يورو.